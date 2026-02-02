Foto

Napoli-Como, grande successo per l'iniziativa SSC Napoli: già vicino il sold out

Ieri alle 23:40Notizie
di Davide Baratto

Ha avuto un grande successo l'iniziativa della SSC Napoli per la vendita dei biglietti per il match contro il Como, valevole per i quarti di Coppa Italia, che si disputerà martedì 10 Febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il club azzurro ha lanciato una super-promo con prezzi popolari e 5€ in ogni settore per gli abbonati: il risultato è un sold out praticamente raggiunto con pù di una settimana d'anticipo, infatti restano solo gli ultimi posti nelle Curve inferiori.