Napoli-Como, ultime di formazione: dubbio in difesa, Hojlund e Neres titolari

Domani alle 18 il Napoli capolista ospita il Como allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte vuole dare seguito alle due vittorie contro Inter e Lecce e per farlo dovrà superare un avversario ostico ed in gran forma: i lariani, infatti, occupano il quinto posto in classifica con ben 16 punti e l'unica sconfitta è arrivata alla seconda giornata di campionato.

Il tecnico azzurro valuta quattro cambi rispetto alla trasferta al Via del Mare. In difesa - riferisce Sky Sport - resta aperto il ballottaggio tra Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani, con quest’ultimo ancora da gestire dopo il recente rientro da un lungo infortunio. A sinistra Spinazzola dovrebbe prendere il posto di Olivera, mentre a centrocampo McTominay è pronto a tornare titolare al posto di Elmas. Novità anche in attacco: fuori Lang e Lucca, tornano titolari Hojlund e Neres.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte