Napoli da record nei Top 5 d'Europa: gli incredibili dati statistici degli azzurri

Domenica 5 febbraio, alle 12.30, il Napoli affronterà al Picco lo Spezia per il 21° turno di Serie A. Di seguito alcuni dati statistici delle due squadre, riportati da Opta.

Il Napoli sta viaggiando a una media punti di 2.65 a match in questo campionato (la migliore dei primi cinque tornei europei 2022/23), una media che se mantenuta proietterebbe la formazione azzurra sopra i 100 punti nelle 38 giornate (100.7) - solo la Juventus di Conte 2013/14 (102 punti) è andata in tripla cifra nella storia del torneo

Questa è la quinta stagione in tutta la storia della Serie A in cui una squadra riesce a vincere almeno 17 delle prime 20 gare giocate: prima del Napoli erano riuscite in questa impresa solo la Juventus (nel 2005/06, nel 2013/14 e nel 2018/19) e l’Inter (nel 2006/07).

Con quella di Simeone alla Roma sono diventate 19 le reti messe a segno dal Napoli nell’ultima mezz’ora di gioco (primato nel torneo), 12 delle quali nell’ultimo quarto d’ora (altro record); gli azzurri inoltre ne hanno subite solo quattro negli ultimi 30 minuti (nessuna formazione ha fatto meglio).

Lo Spezia invece è, con il Verona, una delle due squadre che non sono ancora andate a segno nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato. In aggiunta, nessuna formazione ha incassato più reti dei liguri in questo intervallo di gioco nel torneo in corso (9).