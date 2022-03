"Napoli da sacrificare", KKN chiede dimissioni del consigliere di Pavia e querela dal Comune

Valter De Maggio e la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli non si fermano in merito al tema del post choc del consigliere di Pavia

Valter De Maggio e la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli non si fermano in merito al tema del post choc del consigliere di Pavia, Niccolò Fraschini, contro Napoli. "Non ci fermeremo", annuncia il direttore: "La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli è in contatto col comune di Pavia, vorremmo chiedere al sindaco le dimissioni immediate del consigliere. E contatteremo Manfredi per capire se anche il Comune di Napoli potrà querelare il consigliere".