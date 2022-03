"Se potenza straniera invadesse l'Italia, Napoli città da sacrificare": il post choc del consigliere di Pavia

Questo l'incredibile sondaggio social lanciato da Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, che sta suscitando reazioni e indignazione sul web nelle ultime ore.

"Se una potenza straniera invadesse l'Italia, a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli? Fate la vostra scelta: Napoli o Napoli". Questo l'incredibile sondaggio social lanciato da Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, che sta suscitando reazioni e indignazione sul web nelle ultime ore.

Fraschini non è nuovo a questo tipo di uscite, infatti nel 2020 in piena emergenza Covid scrisse questo post: "Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive nell’immondizia (napoletani et similia). Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi".