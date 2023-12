Napoli domani matematicamente sotto il 4° posto: c'è Roma-Fiorentina e occhio al Bologna

Questo risultato costerà almeno una posizione in classifica ai partenopei, che domenica saranno matematicamente fuori dai primi quattro posti

Seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza nelle ultime quattro, per il Napoli di Walter Mazzarri che dopo il ko di domenica scorsa contro l'Inter al Diego Armando Maradona per 3-0 si è dovuta inchinare anche alla Juventus all'Allianz Stadium. Questo risultato costerà almeno una posizione in classifica ai partenopei, che domenica saranno matematicamente fuori dai primi quattro posti, dunque non più in zona Champions League.

Roma e Fiorentina.

Al momento il Napoli è quarto a pari merito con la Roma e a +1 sulla Fiorentina, ma giallorossi e viola si sfideranno domenica sera all'Olimpico e per questo motivo con qualsiasi risultato una delle due staccherà gli azzurri, che saranno a quel punto quinti.

Occhio al Bologna.

Di Lorenzo e compagni potrebbero però finire addirittura sesti, visto che il questo momento il Bologna ha due punti in meno dei campioni d'Italia e se dovesse vincere domenica contro la Salernitana all'Arechi, con la gara che inizierà alle 18, scavalcherebbe i partenopei. Calendario proibitivo per Mazzarri dal giorno del suo arrivo, con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus già affrontate, con il magro bottino di tre punti, ottenuti al Gewiss Stadium. Adesso il Napoli deve però cambiare marcia, a partire dalla prossima giornata, quando al Maradona arriverà il Cagliari di Claudio Ranieri.