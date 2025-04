Ufficiale Napoli-Empoli, arbitra Fabbri: a Roma negò due rigori agli azzurri

L’AIA ha designato il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna per la sfida Napoli-Empoli che si giocherà lunedì al Maradona. Gli assistenti saranno Baccini e Lo Cicero. Il quarto ufficiale sarà Rapuano. Il Var sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. L’AVAR sarà Aureliano.

Nelle gare dirette da Michael Fabbri in Serie A il Napoli ha perso soltanto una partita delle 15 complessive (7V, 7N): quella per 1-3, sul campo dell’Hellas Verona, nel gennaio 2021. L’ultima precedente col fischietto romagnolo è stata quella tra Roma e Napoli che si è chiusa 1-1, gara in cui c'erano state vibranti proteste per due penalty non concessi al Napoli per falli su Politano e McTominay.