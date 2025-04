Ufficiale Napoli-Empoli, bollettino Polizia Locale: 105 veicoli prelevati, sanzionati 6 parcheggiatori

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli Empoli, ha intensificato il controllo del perimetro esterno dello Stadio al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. Gli Agenti hanno contestato 140 verbali per infrazione al C.d.S. e prelevato 105 veicoli di cui 5 motoveicoli in divieto di sosta.

Sono stati, inoltre, individuati, sanzionati ed allontanati 6 parcheggiatori ai quali sono sati sequestrati i proventi dell’attività illecita, mentre per 2 di essi è scattata anche la denuncia. Infine sono stati effettuati 3 sequestri e verbali per la vendita non autorizzata di bibite in bottiglie di vetro all’esterno dello Stadio, 3 infrazioni per vendita bibite varie per mancanza di scia e 1 verbale per occupazione di suolo pubblico più 4 sequestri di gadget e sciarpe contraffatte.