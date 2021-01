Napoli-Empoli di Coppa Italia: ecco dove vederla (in chiaro) in tv

Il Napoli scende in campo in Coppa Italia, per iniziare la difesa del titolo conquistato lo scorso giugno battendo in finale la Juventus. Si parte mercoledì 13 gennaio allo stadio 'Diego Armando Maradona' con la sfida all'Empoli in programma alle 17.45

La gara sarà visibile sui Canali della Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale. In particolare per il match degli azzurri contro i toscani il canale di riferimento sarà Rai 2, che inizierà il collegamento alle 17.35.