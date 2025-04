Foto Napoli-Empoli, scontato il sold out: restano pochi tagliandi disponibili

Restano pochi biglietti in vendita per Napoli-Empoli, match che si disputerà lunedì 14 Aprile alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Siamo dunque vicini ad un nuovo sold out a Fuorigrotta, a conferma del grande affetto mostrato dai tifosi azzurri verso la squadra di Conte.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Empoli saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 €

CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 €

DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 €

TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €