Napoli escluso da Sky per lo spot del prossimo campionato, l'avv. Grimaldi: "Scelta assurda!"

Fa discutere la scelta di Sky Sport di escludere il Napoli tra le squadre rappresentate da un calciatore per la prossima stagione di Serie A. Il commento arriva dall'avvocato Erich Grimaldi: "Tale assurda scelta commerciale, considerando l’assenza solo del Napoli, nella pubblicità copertina di Sky, fa comprendere l’atteggiamento ostativo dei poteri forti e, quindi, della televisione nazionale, nei confronti della SSC Napoli e della nostra città, comportamento che segue a quello discriminatorio della Juventus con la scelta, poi revocata ed allo stato rimasta impunità, di non vendere i biglietti ai nati in Campania. Non si può omettere l’immagine della squadra partenopea, da anni, oramai, ai vertici del campionato italiano e tra le poche rappresentanti dell’Italia in Champions League. Sky dovrà giustificare tale omissione ai tifosi napoletani, per evitare disdette e conseguenti azioni legali, per tale scelta discriminatoria".