Napoli femminile, contro la Juve si cerca l’aiuto del pubblico: ingresso gratis e inviti alle tesserate

Il Napoli femminile in vista del big match di sabato all’ora di pranzo contro la capolista Juventus chiede l’aiuto del pubblico.

TuttoNapoli.net

Il Napoli femminile in vista del big match di sabato all’ora di pranzo contro la capolista Juventus chiede l’aiuto del pubblico e punta ad avere il tutto esaurito allo stadio. La società partenopea ha infatti annunciato che l’ingresso per assistere alla sfida contro le campionesse d’Italia sarà gratuito, e senza bisogno di prenotazione, fino al raggiungimento del 75% della capienza del Piccolo di Cercola. Ma non solo.

Il Napoli infatti ha invitato tutte le tesserate delle squadre femminili che prendono parte ai campionati regionali e provinciali FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) e tutte le tesserate delle scuole calcio affiliate alla FIGC ad assistere alla gara per sostenere i colori azzurri e anche per ammirare dal vivo le gesta delle calciatrici avversaria come si legge nel comunicato: “Il match con la Juventus rappresenta una occasione unica per ammirare dal vivo le gesta di alcune tra le calciatrici più importanti del panorama nazionale ed internazionale ma anche per sostenere le azzurre che sono in lotta per la permanenza in Serie A. Tifando si impara perché dallo stadio si possono scorgere i dettagli di quei gesti tecnici che ciascuna calciatrice – più o meno giovane – cerca ogni giorno di replicare. Un modo per alimentare la passione per il calcio e per il Napoli Femminile”.