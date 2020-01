Napoli-Fiorentina, tutti i precedenti: azzurri in vantaggio per vittorie e gol

Lo score dei precedenti di Napoli-Fiorentina, disputati nel capoluogo campano, recita 81 confronti, dei quali 69 di serie A, 9 di coppa Italia, 1 del girone misto (1-0 per il Napoli, il 10 marzo 1946), 1 di serie B (2-2, il 21 dicembre 2003), 1 di Divisione nazionale. In totale si registrano 17 vittorie della Fiorentina, 26 pareggi, 38 vittorie del Napoli. 109 a 77 il computo delle reti a favore dei partenopei.

GLI ULTIMI PRECEDENTI - L'ultimo Napoli-Fiorentina si è disputato il 15 settembre 2018, ed è terminato 1-0 per i partenopei con gol di Insigne al 79'. L'ultima vittoria viola al San Paolo, invece, risale al 23 marzo 2014: rete nel finale di Joaquin. Con quella vittoria la Fiorentina allunga su Inter e Parma e consolida il quarto posto in classifica. Posizione che confermerà al termine della stagione qualificandosi per l'Europa League.