Napoli-Fiorentina, vendita a buon ritmo: sold out le Curve superiori, in esaurimento Distinti superiori

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Procede a buon ritmo la vendita dei biglietti per Napoli-Fiorentina, match valido per la 32ª giornata di campionato in programma domenica 10 aprile alle ore 15. Sold out entrambe le Curve superiori, ancora a disposizione gli ultimi tagliandi per i Distinti superiori. Ancora ampia disponibilità per le Tribune e per Curve e Distinti inferiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 30,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.