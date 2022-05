Napoli-Genoa, il tifo rossoblù si mobilita: già 500 tagliandi venduti in due giorni

Sono già 500 i titoli di accesso acquistati, nei primi due giorni, dai supporter del Grifo per la trasferta di Napoli.

TuttoNapoli.net

Sono già 500 i titoli di accesso acquistati, nei primi due giorni, dai supporter del Grifo per la trasferta di Napoli. La vendita dei biglietti Settore Ospiti (“Tribuna Ospiti”) per i residenti nella provincia di Genova è riservata ai possessori di tessera del tifoso Dna Genoa o away card Our Way. Il costo, tariffa intera, è di 35 euro. La partita è in programma domenica al “Maradona” alle ore 15. Questa la nota ufficiale del Genoa pubblicata sul proprio sito.