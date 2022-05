Napoli-Genoa, probabili formazioni Tmw: Lobotka insidia Anguissa

Luciano Spalletti per l'ultima gara stagionale al Maradona confermerà il modulo delle ultime settimane, il 4-2-3-1.

Il Napoli alle 15 giocherà contro il Genoa l'ultima gara casalinga della stagione, alla ricerca della conquista matematica del terzo posto. Di seguito le ultime sulle formazioni Napoli-Genoa, raccolte dagli inviati di TMW.

Ultima al Maradona per Insigne, Zielinski ancora out : Luciano Spalletti per l'ultima gara stagionale al Maradona confermerà il modulo delle ultime settimane, il 4-2-3-1, e probabilmente la formazione che ha espugnato il campo del Torino nell'ultimo turno. Tra i pali dunque Ospina con nessun dubbio per il quartetto difensivo composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabián e Anguissa (quest'ultimo insidiato da Lobotka), mentre alle spalle della prima punta Osimhen si muoveranno Lozano, Mertens e Insigne che saluterà il pubblico napoletano prima dell'addio.

Amiri, Portanova e Gudmundsson dietro Destro: Obiettivo tre punti e basta per il Genoa. I rossoblù cercano un successo al "Maradona" di Napoli per continuare a credere nel sogno salvezza. Mister Blessin non avrà a disposizione Sturaro, al suo posto con Badelj dovrebbe esserci sempre Frendrup (in vantaggio su Galdames). In difesa, davanti a Sirigu, confermato il pacchetto arretrato formato da Hefti, Bani, Ostigard e Criscito, mentre in attacco Destro potrebbe essere innescato da Gudmundsson, Amiri e Portanova.