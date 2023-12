Napoli in striscia positiva con la Juve: solo una sconfitta nelle ultime 7 di campionato

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette partite contro il Napoli in campionato

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette partite contro il Napoli in campionato (1N, 5P): 2-1 il 7 aprile 2021, con i gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per i bianconeri e Lorenzo Insigne per i partenopei. A riferire il dato statistico è Opta.