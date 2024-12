Napoli in viaggio per Roma: partenza dalla Stazione in treno

Napoli in viaggio verso la Capitale. La squadra azzurra era alla Stazione Centrale questa mattina, direzione Roma per la gara di questa sera contro la Lazio. Calcio d'inizio alle ore 21 per la conquista dei quarti di finale di Coppa Italia.

Conte e la squadra sono partiti in mattinata per la Capitale. Questo il programma per la partita di questa sera. All'Olimpico ricordiamo che non ci saranno tifosi residenti in Campania: settore ospiti chiuso per loro. Divieto anche per i residenti nel Lazio domenica al Maradona.