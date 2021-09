Napoli inarrestabile: ha segnato in tutte le ultime 30 partite in A, è il terzo club nella storia

Con la vittoria sul campo dell'Udinese (0-4) nel posticipo della 4^ giornata di Serie A, il Napoli si è guadagnato la testa solitaria della classifica a punteggio pieno. Una prova di forza testimoniata anche dai numeri: la squadra di Spalletti, secondo i dati Opta, ha trovato la via del gol in tutte le ultime 30 partite in Serie A (69 reti totali), diventando la terza squadra nella storia della competizione a segnare in almeno 30 gare di fila, dopo Juventus e Milan.