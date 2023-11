Napoli, Inter e Milan accomunate da un dato: nessun U23 italiano titolare nelle 12 di A

Nella speciale classifica delle 10 squadre con il minor numero di calciatori Under 23 convocabili dall'Italia schierati nell'undici titolari ci sono ben 5 squadre importanti.

Nella speciale classifica delle 10 squadre con il minor numero di calciatori Under 23 convocabili dall'Italia schierati nell'undici titolari ci sono ben 5 squadre importanti. Il CIES ha pubblicato i risultati del suo studio, basato sulle prime 12 giornate di campionato, dal quale si nota come addirittura Inter, Milan, Napoli e Lecce non ne hanno proposti. Di seguito la graduatoria completa:

1 - Inter, Milan, Napoli e Lecce 0.0

5 - Genoa 0.1

6 - Sassuolo e Udinese 0.2

8 - Lazio 0.5

9 - Roma 0.6

10 - Bologna 0.7