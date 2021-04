Napoli-Inter, gara numero 150 in Serie A: Gattuso sfida il tabù Conte

La sfida di stasera al 'Diego Armando Maradona' sarà la numero 150 in Campionato fra Inter e Napoli. Il bilancio sorride ai nerazzurri: sono 67 le vittorie contro le 46 azzurre, 36 invece i pareggi. Per quanto riguarda gli allenatori, anche su questo caso i precedenti dicono Inter. Nelle tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con Antonio Conte alla guida sono state altrettante le vittorie. Un vero tabù quello di Antonio Conte per Gennaro Gattuso. Tra gli allenatori affrontati almeno una volta, infatti, il tecnico nerazzurro è, assieme a Massimiliano Allegri, l’unico contro cui Gattuso ha sempre perso. L’Inter come bestia nera insomma per Gattuso che ha con i nerazzurri la peggior punti: 0.17 a partita, con 1 pareggio e 5 sconfitte.