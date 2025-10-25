Live Napoli-Inter, pre-partita: Lucca verso l'esclusione, spazio a Neres falso nove

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte dovrebbe scendere in campo con qualche novità rispetto alla disfatta di Eindhoven. Sarà quindi il solito 4-1-4-1 Milinkovic-Savic tra i pali - anche in virtù dell'infortunio di Meret - in difesa Buongiorno mentre Beukema rischia il posto a favore di Juan Jesus con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. Ancora ai box Lobotka, c’è Gilmour in mediana affiancato da De Bruyne e Anguissa, sugli esterni Politano e McTominay. Non recupera dall'affaticamento Hojlund quindi è testa a testa tra Lucca e David Neres, quest'ultimo in veste di falso nove potrebbe avere la meglio.

Le ultime sull'Inter - Cristian Chivu si affiderà a tutti i titolari dopo il turnover effettuato in Champions League, ma sarà orfano di Marcus Thuram out per infortunio. Dunque, 3-5-2 con Sommer in porta, terzetto di difesa composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo nessun dubbio: Dumfries e Dimarco sulle corsie, in mezzo Calhanoglu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. In attacco accanto a Lautaro Martinez, e senza Thuram, il favorito è Bonny: insegue Pio Esposito.

Il Napoli è reduce dalla peggiore sconfitta dell’era De Laurentiis, la debacle in Olanda dove si è perso 6-2 contro il PSV, e questa rischia di essere la settimana più difficile della gestione azzurra di Antonio Conte: questo sabato al Maradona arriva l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sono la squadra più in forma del campionato, vengono da sette vittorie di fila di cui l’ultima per 4-0 in trasferta con l’Union SG: perciò oltre ad una reazione d’orgoglio, grinta e atteggiamento, il Napoli dovrà essere preparato tatticamente e sperare di ritrovare il livello di forma di alcuni singoli.

