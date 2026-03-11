Podcast Vergara, Gattuso aveva dubbi nel convocarlo? "Ultimo tema era il modulo"

Andrea Santoni, firma del Corriere dello Sport, inviato storico per la Nazionale italiana, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Vergara poteva essere convocato in Nazionale?

"Penso che quello che è successo tagli la testa al toro, quindi la risposta resta un po’ nel vuoto. Sicuramente Antonio Vergara è stato, fin qui, in questo scorcio di 2026, il prospetto più interessante del campionato italiano per quanto riguarda le giovani promesse, anche doppiamente azzurre, se mi permetti questo gioco di parole."

Perché aveva dei dubbi su una convocazione immediata?

"Ho un paio di perplessità sulla possibilità che fosse realmente convocato adesso, perché l’Italia che affronterà l’Irlanda del Nord probabilmente proverà il 3-5-2. In questo sistema non so se Vergara, nella testa di Gattuso, avrebbe avuto spazio dall’inizio. Sicuramente non da titolare dal primo minuto, ma magari a gara in corso, in quella prospettiva."

Quindi il suo futuro in Nazionale resta comunque probabile?

"È un po’ un esercizio retorico, perché il Vergara che abbiamo visto ci arriva in Nazionale di sicuro. Anche perché la stima di Gattuso è tanta, è notevole. Lo conferma anche la cena di un mese fa con altri azzurri già entrati nel giro della Nazionale, e il fatto che sia stato spesso monitorato. Anche Bonucci era spesso allo stadio: era un calciatore entrato pienamente nell’orbita della Nazionale."

Gattuso lo ha sentito dopo l’infortunio?

"Mi fai una domanda a cui non so rispondere. Non mi meraviglierebbe, perché Gattuso ha messo in pratica — anche per compensare il mancato raduno in questo periodo — una strategia fatta di incontri, contatti con i giocatori e visite nelle sedi delle società. È una pratica che apparteneva già a Spalletti e, in parte, anche ai predecessori come Conte e Mancini. Però il livello raggiunto da Rino è quasi da record: contatti, telefonate, cene, incontri."