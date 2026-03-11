Podcast Stadio Maradona aperto a turisti e visitatori: date, orario e tutte le info

Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Si potrà visitare anche il Maradona il 21 e il 22 marzo.

Francesco Carignani Di Novoli, capo delegazione FAI di Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video. Ed ha proprio spiegato tutti i dettagli dell'iniziativa.

"Apriremo lo Stadio Diego Armando Maradona. Racconteremo la storia del quartiere e dello stadio, che nasce lì negli anni ’50, nel 1959. All’inizio si chiamava Stadio del Sole, poi nel 1963 diventa San Paolo e nel 2020 appunto Diego Armando Maradona. Racconteremo quindi la storia della struttura e di quella parte della città e permetteremo di visitare alcuni ambienti che normalmente non sono accessibili ai tifosi, che conoscono bene lo stadio ma solo dal lato degli spalti. Sarà possibile percorrere il Miglio Azzurro, visitare gli spogliatoi degli ospiti e la sala conferenze stampa. Sarà quindi una visione un po’ più inedita dello stadio, per far conoscere la struttura sia dal punto di vista tecnico sia da quello storico e urbanistico.

Sarà possibile farlo sabato e domenica 21 e 22 marzo dalle 9 alle 14:30, orario dell’ultimo ingresso. Mi stanno chiedendo in tanti cosa bisogna fare per entrare: non c’è bisogno di essere iscritti, l’ingresso è gratuito. C’è però bisogno – lo dico subito – di armarsi di santa pazienza, perché sicuramente ci saranno file molto lunghe. Possiamo far entrare gruppi contingentati di 20-30 persone alla volta per garantire la sicurezza della struttura. Ci saranno quindi vari gruppi contemporaneamente e a scaglioni faremo entrare le persone. La fila scorrerà abbastanza velocemente, ma siamo certi che sarà molto lunga.

Si entrerà dal varco numero 20: lì ci saranno le file e i nostri narratori prenderanno i gruppi di visitatori per portarli all’interno dello stadio. Sarà qualcosa di un po’ diverso rispetto a ciò che facciamo abitualmente, ma ci faceva piacere raccontare anche questa parte di storia della nostra città, sicuramente più recente rispetto a quella che raccontiamo di solito, ma non per questo meno importante."