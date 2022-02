Napoli-Inter, problemi nell'acquisto dei biglietti: tifosi nella fila virtuale da stamattina

Più di un tifoso sta riscontrando diversi problemi nell'acquisto del biglietto per la sfida di sabato prossimo tra Napoli e Inter. Stamattina alle 10 è partita la vendita libera su TicketOne e diversi utenti sono ancora in coda, nella fila virtuale, in attesa che dal sistema arrivi il via libera a procedere all'acquisto. Le lamentele dei supporters azzurri stanno spopolando sui social.