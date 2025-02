Napoli-Inter, quando si gioca? I due possibili slot per il big match del Maradona

Cresce l'attesa per la sfida del Maradona tra Napoli e Inter per la quale mancano ormai una decina di giorni anche se, come noto, ancora non c'è una data certa. Due le ipotesi principali, legate al giorno in cui l'Inter dovrà giocare gli ottavi di finale di Champions League (il sorteggio è domani a Nyon).

Se l'Inter dovesse essere estratta per scendere in campo il martedì successivo alla sfida contro il Napoli, allora questa sarà anticipata alle ore 18 di sabato 1° marzo. Altrimenti, nel caso in cui giocasse poi di mercoledì, lo slot prescelto è quello di domenica 2 marzo sera, alle ore 20:45.