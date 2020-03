Napoli-Inter rinviata, arriva anche il comunicato della Lega

Continua il caos nel calcio Italiano. Come già anticipato la gara tra Napoli e Inter di Coppa Italia è stata rinviata a data da destinarsi dal prefetto di Napoli. E' arrivato in merito anche il comunicato ufficiale della Lega Calcio firmato dal presidente Dal Pino: "Il Presidente della Lega Serie A, preso atto dell'ordinanza del Prefetto di Napoli del 4 marzo 2020 n.0069870 che dispone il differimento a data successiva della gara semifinale di ritorno di Coppa Italia Napoli-Inter in programma il giorno 5 marzo 2020 alle ore 20.45, comunica che la suddetta gara è rinviata a data da destinarsi"