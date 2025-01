Ufficiale Napoli-Juve è già sold-out: al via la vendita libera, ma non ci sono biglietti

vedi letture

Tutto confermato. Alle ore 12 di questa mattina era partita la vendita libera per Napoli-Juventus, gara in programma al Maradona il prossimo 25 gennaio. Lunga coda sul web, diversi minuti d'attesa per i tifosi senza Fidelity Card, ma i biglietti sono terminati. Già ieri non c'erano più posti. Un'altra grande serata con un Maradona strapieno attenderà gli azzurri.

