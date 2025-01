Napoli-Juventus, azzurri favoriti secondo i bookmakers: le quote

Manca poco al big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. La prima della classe contro l'unica squadra imbattuta del campionato, le due migliori difese contro, Conte che sfida il suo passato. Sarà un sabato di grande calcio ed emozioni al Maradona.

Sfida di vertice con le due migliori difese contro: 14 i gol incassati dal Napoli, 17 dalla Juventus. Napoli lanciatissimo dopo il successo nello scontro diretto a Bergamo: sono ora sei le vittorie consecutive in campionato per i partenopei che non sono solo pragmatici, come dimostrano le 14 reti segnate nelle ultime 6 partite. Al Maradona sono arrivate 2 delle 3 sconfitte complessive, tutte contro le big (Atalanta e Lazio) e questo è un campanello d'allarme. Solo 4 volte, nelle gare casalinghe, il Napoli ha concesso almeno un gol. Juventus che con il successo contro il Milan ha posto fine a una serie di tre pareggi consecutivi e a una striscia di sette partite in cui incassava almeno un gol. Juve che segna da 8 partite di fila in campionato. Limitandoci alle trasferte, i bianconeri hanno collezionato 4 vittorie e 6 pareggi con l'ultimo successo esterno datato 22 dicembre, a Monza. Fuori casa sono 4 le gare consecutive in cui segna e subisce gol. L'Over 0,5 è così quotato dai bookmakers: 1.09 per Netbet, Betway e Admiralbet; 1.06 per LeoVegas , mentre da sottolineare la maggiorata quota 8.00 offerta da Snai.

I precedenti e pronostico. Sfida numero 184 tra le due squadre col bilancio in favore della Juventus con 85 vittorie contro le 47 del Napoli. 47 i pareggi. I partenopei hanno vinto le ultime 5 sfide casalinghe di campionato, con l'ultimo blitz della Juventus datato 3 marzo 2019: 1-2. Il pareggio manca dal 2 aprile 2017: 1-1. Gli ultimi 3 Napoli-Juventus sono finiti sempre con almeno 3 reti e con in rete entrambe le squadre. Due soli precedenti tra Antonio Conte e Thiago Motta con un successo per il tecnico salentino in un Inter-Genoa 4-0 del 2019 e il pari tra Juventus e Napoli dello scorso 21 settembre. Nei 9 precedenti da avversario, Conte ha battuto solo una volta la Juventus, quando era alla guida nell'Inter nel gennaio 2021 (2-0). Napoli favorito sulla Juventus secondo i bookmakers: il segno 1 è quotato 2.20 da Netwin, 2.15 per Betsson e bet365. L’eventuale successo degli ospiti è proposto 4.00 da Sisal, 3.90 per Netwin e 3.85 secondo Betsson. Mentre l’X è offerto 3.15 da Netwin e Betsson, 2.85 su Snai.

Pronostico marcatore Napoli Juventus. Con David Neres stabilmente tra i titolari, il Napoli ha ritrovato brillantezza offensiva e continuità sotto porta. I numeri parlano chiaro: 14 gol nelle ultime sei partite di campionato, una media di oltre due reti a gara. Prima dell’inserimento del brasiliano nell’undici iniziale, la squadra vinceva ma faticava a segnare con regolarità. L’impatto dell'ex Benfica è evidente: la sua qualità tecnica e la capacità di creare occasioni hanno trasformato il Napoli in una formazione pericolosa e spettacolare, capace di dominare anche match difficili, come dimostrato nella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. La squadra di Antonio Conte sembra aver trovato la chiave per accendere definitivamente il proprio potenziale offensivo. Il brasiliano nel tabellino dei marcatori è così quotato: 5.50 da Bet365; 4.50 da Betsson e 4.00 da VinciTu.