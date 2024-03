Napoli-Juventus da record: per la prima gli azzurri battono per 5 sfide di fila i bianconeri

Il Napoli ha vinto 5 sfide casalinghe di fila contro la Juventus per la prima volta nella sua storia in Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha vinto 5 sfide casalinghe di fila contro la Juventus per la prima volta nella sua storia in Serie A. La Juventus ha perso 5 trasferte di fila contro una squadra in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1960 e il 1964 contro la Fiorentina. A riportare il dato storico è l'account Opta su X.