Napoli-Juventus, le ultime di formazione: due novità ed una scelta da fare su Traorè

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli corre verso la Juve sull’inerzia dell’entusiasmo che una serata come quella di Reggio Emilia può diffondere in uno spogliatoio, scrive il Corriere dello Sport riepilogando le possibili mosse di Calzona che ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere in attesa della rifinitura di oggi:

"Il tecnico si affiderà ai soliti, Meret e Di Lorenzo con Rrahmani in difesa, Lobotka e Anguissa a centrocampo, il tridente offensivo con Politano che si unirà alla coppia dei sogni, Osi e Kvara. Rispetto al Sassuolo ci sarà qualche novità, dovrebbero rivedersi Juan Jesus in difesa, a sinistra Olivera per Mario Rui, a centrocampo Traore ha convinto tutti ma bisognerà valutare le sue condizioni dopo il lungo stop e comunque Zielinski, almeno in campionato, sarà sempre una possibilità da sfruttare".