Napoli-Lazio, presenti anche i tifosi ospiti: il dato su quanti arriveranno da Roma

Per il posticipo di domani sera Napoli-Lazio allo stadio Maradona la squadra di Sarri potrà contare su un buon numero di sostenitori. A poco più di 24 ore dalla partita, come riporta LaLaziosiamonoi, i dati registrano 720 tagliandi venduti nel settore ospiti. Ci sarà, quindi, una grande cornice di pubblico al Maradona, restano invenduti per ora solo alcuni biglietti nei Distinti e nelle tribune.