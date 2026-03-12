Ufficiale Napoli-Lecce, partita seconda fase di vendita: già sold out diversi settori

vedi letture

Era partita martedì la seconda fase di vendita dei biglietti per Napoli-Lecce di sabato alle ore 18 al Maradona. Di seguito il comunicato del club azzurro di qualche giorno fa. Molti settori sono già sold out come le due curve superiori e i distinti.

SSC Napoli comunica che, a partire dalle ore 12:00 di venerdì 6 marzo 2026, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lecce, sfida valida per la 29ª giornata di Serie A, in programma alle ore 18:00 di sabato 14 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti si articolerà in tre fasi. La prima fase (Fase 1) sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della vendita libera (Fase 3), i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere a una seconda fase di vendita prioritaria (Fase 2), per la quale il club riserverà una specifica quota di biglietti. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valida per tre anni. Clicca qui per maggiori info. La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

Settore | FASE 1 E 2 | FASE 3

CURVE INFERIORI | 20,00 € | 25,00 €

CURVE SUPERIORI | 35,00 € | 40,00 €

DISTINTI INFERIORI | 45,00 € | 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI | 55,00 € | 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM | 65,00 € | 75,00 €

TRIBUNA NISIDA | 75,00 € | 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO | 90,00 € | 105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM | 105,00 € | 120,00 €

FASI DI VENDITA

NAPOLI VS LECCE

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di venerdì 6 marzo 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 8 marzo (ovvero, in ogni caso, fino a esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti in prevendita, a un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle ore 12:00 di lunedì 9 marzo 2026 e fino alle ore 12:00 di martedì 10 marzo (ovvero, in ogni caso, fino a esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e a un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera), nei limiti dei posti messi a disposizione dal club.

Potranno accedere alla fase di precedenza tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 5 marzo 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata.

Nel corso della Fase 2 il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di martedì 10 marzo 2026 e terminerà a esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della partita).

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti utilizzando la modalità di acquisto Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

ONLINE

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 2

Il titolo di ingresso potrà essere caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card), qualora disponibile, oppure in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 3

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

PUNTI VENDITA

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 2

Non è possibile usufruire della modalità di acquisto presso i punti vendita.

FASE 3

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge. In attesa delle decisioni delle Autorità competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla Fidelity Card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul sito sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo stadio sarà indispensabile portare con sé la propria Fidelity Card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order

PROMOZIONI PER NAPOLI VS LECCE

Vendita per tifosi con disabilità

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino a esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di martedì 10 marzo 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link:

https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

Vendita per le famiglie (Tribuna Family)

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino a esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di martedì 10 marzo 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link:

https://sscnapoli.it/tribuna-family/

L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario alcun obbligo di tessera Fidelity.

Prezzi Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto si invita il pubblico a restare al proprio posto e ad attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (“Codice di Condotta”), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di identificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.