Napoli-Lecce, salentini imbattuti nelle ultime tre trasferte al Maradona: i precedenti

Domani alle 15 il Napoli affronterà al Maradona il Lecce per l'anticipo della nona giornata di Serie A. Di seguito i precedenti tra gli azzurri e i salentini.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite contro il Lecce in campionato (2V, 2N) e non ha subito gol nelle due più recenti; i partenopei non hanno mai registrato tre clean sheet di fila contro i salentini in Serie A.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Napoli in campionato (1V, 2N), solo contro Fiorentina (quattro, tra il 2009 e il 2019) e Brescia (cinque, tra il 2000 e il 2011) i giallorossi hanno evitato la sconfitta in più gare consecutive fuori casa contro una singolo avversario in Serie A