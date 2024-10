Ufficiale Napoli-Lecce, Spinazzola e un altro azzurro saltano il match: il motivo

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Lecce, anticipo della nona giornata di campionato. Non saranno del match Nikita Contini e Leonardo Spinazzola per un affaticamento muscolare. Si attendono le prossime ore per valutare se potranno essere recuperati per la sfida di martedì a San Siro contro il Milan.