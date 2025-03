Ufficiale Napoli-Milan, bollettino Polizia Locale: 55 veicoli prelevati, sanzionati 9 parcheggiatori

La Polizia Locale, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. Gli Agenti della municipale hanno contestato 98 verbali per infrazione al C.d.S. e prelevato 55 veicoli.

Dai controlli di Polizia Amministrativa sono scaturiti ulteriori 15 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita non consentita di bottiglie in vetro, vendita senza la prevista SCIA. Gli Agenti hanno anche sequestrato magliette, sciarpe e gadget vari venduti abusivamente. Per il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sono stati individuati, sanzionati ed allontanati 9 parcheggiatori ai quali sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita e per 4 di essi è scattata anche la denuncia.