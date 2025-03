Napoli-Milan, dalle 12 partita la vendita libera: quasi scontato il sold out

vedi letture

Verso il pienone anche per la partita di domenica al Maradona contro il Milan, quella del 30 marzo dopo la sosta per le nazionali. Ieri alle 12 è scattata la vendita dei biglietti per i possessori della Fidelity Card e già in serata, sempre ieri, la disponibilità era minima, infatti restavano pochissimi posti per la Tribuna Posillipo Premium e per le curve inferiori. Facile prevedere l’ennesimo sold out, ancor prima della vendita libera che comincerà lunedì. Al momento sono nove i sold out stagionali a Fuorigrotta, dunque è vicina la doppia cifra di pienoni per la prossima in casa.