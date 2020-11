Napoli-Milan, le quote sui marcatori: Mertens viene pagato più di Ibrahimovic

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Diciannove turni senza sconfitte, con 14 vittorie e 5 pareggi: accompagnato da questa lunga striscia positiva, il Milan capolista domenica sera va a giocarsi al San Paolo un pezzo di stagione, contro un Napoli distante solo tre punti. A giudizio degli analisti Snai, l'1 è a 2,35, il '2' viaggia a 3,05, l'X a 3,35. Ibra è ancora il bomber più probabile, in coppia con Osimhen, a quota 2,50. A 2,75 c'è Mertens, con Lozano a 3,25, Insigne a 3,50 e Rebic a 3,75. L'ottavo turno si aprirà domani con Crotone-Lazio. Il '2' vola basso, a 1,73, il pari è a 4,00, la prima vittoria del Crotone vale 4,50. Sempre domani Atalanta e Juventus: i nerazzurri sono ospiti dello Spezia. Il pronostico è sbilanciato sul '2', a 1,45, contro l'1 a 6,00. La Juve, allo Stadium contro il Cagliari, punta a riavvicinare la vetta della classifica e gioca da favoritissima, a 1,35. A 8,00 l'impresa dei sardi. Domenica, il grande ritorno di Prandelli alla guida della Fiorentina, che ospiterà il Benevento. Vittoria probabile a 1,53. Pippo Inzaghi viene da quattro sconfitte consecutive, la fine del tunnel è a 4,75 (in caso di pareggio), o a 5,50 (segno '2'). Poche chance per il Torino, a San Siro: Inter a 1,35, blitz granata a 7,50. La Roma attende il Parma in un match che per gli emiliani sarà complicatissimo: '1' a 1,50, '2' a 5,50. Equilibrio perfetto in Sampdoria-Bologna (entrambi a 2,60), mentre il Sassuolo (2,15) è favorito a Verona (3,15). Infine, un Udinese-Genoa che sa già di scontro salvezza: friulani avanti a 1,85; i rossoblù sono a 4,25. (ANSA).