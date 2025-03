Napoli-Milan, out la bestia nera Leao? Coinvolto in 4 reti nelle ultime 6 contro gli azzurri

Alle 20.45 Napoli e Milan si affrontano per il posticipo della 30esima giornata di Serie A. Rafael Leao, attaccante rossonero, dovrebbe partire dalla panchina, nonostante sia una vera bestia nera per gli azzurri.

Il portoghese coinvolto in quattro reti nelle ultime sei gare contro il Napoli (due marcature e due assist), tra cui una doppietta al Maradona in campionato il 2 aprile 2023 (nel successo per 4-0 dei rossoneri). Il portoghese, autore di 10 gol e 9 assist in in 40 presenze in questa stagione con il Milan tra tutte le competizioni, potrebbe andare in doppia cifra sia di reti che di passaggi vincenti per la quarta stagione di fila con il Diavolo, diventando il terzo giocatore dei maggiori cinque campionati europei (all comps) capace di raggiungere la doppia cifra sia di gol che di assist in ciascuna delle ultime quattro annate (dal 2021/22), dopo Mohamed Salah e Bruno Fernandes.