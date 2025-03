Napoli-Milan, rossoneri imbattuti al Maradona da 6 sfide: ultima vittoria azzurra con Ancelotti

vedi letture

Allo Stadio Maradona stasera va in scena il posticipo della 30ª giornata di Serie A tra Napoli e Milan. Gli azzurri si presentano a questa sfida con 14 punti di vantaggio sui diretti rivali (61 a 47) e solo in tre dei 153 precedenti tra le due formazioni nella storia della massima serie hanno affrontato i rossoneri con un vantaggio in classifica più elevato.

La recente tradizione del Milan a Napoli è però decisamente favorevole: è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte al Maradona tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia. L’ultimo successo del Napoli contro i rossoneri in casa è infatti datato 25 agosto 2018, un 3-2 in cui Zielinski con una doppietta e Mertens ribaltarono il doppio vantaggio ospite firmato da Bonaventura e Calabria. Per giunta, la formazione rossonera ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime nove sfide esterne contro i partenopei in Serie A realizzando nel parziale 18 reti, una media esatta di due a incontro.