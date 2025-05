Prima pagina Il Mattino: "Facciamo la storia"

vedi letture

"Facciamo la storia", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della possibilità per il Napoli di vincere il suo quarto campionato già in questo turno, in caso di vittoria al Tardini e sconfitta dell'Inter con la Lazio. Il sommario: "Febbre a 90'. Contro il Parma può arrivare lo Scudetto". Di seguito la prima pagina integrale.