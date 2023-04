Napoli-Milan, settore ospiti sold out: ci saranno oltre 2mila tifosi rossoneri al Maradona

Dopo l'1-0 dell'andata, i rossoneri proveranno a mantenere il vantaggio al ritorno. Per spingere la squadra arriveranno anche diversi tifosi da Milano.

Domani il secondo atto dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Dopo l'1-0 dell'andata, i rossoneri proveranno a mantenere il vantaggio al ritorno. Per spingere la squadra arriveranno anche diversi tifosi da Milano. Quanti? Secondo Sky Sport, saranno 2.488 i supporters rossoneri in un Maradona che per quanto riguarda il Settore Ospiti sarà sold out.