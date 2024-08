Napoli-Modena, Maradona quasi sold-out: ultimi biglietti disponibili. I dettagli

Per la sfida delle 21.15 valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia ci sarà un gran colpo d'occhio al Maradona.

Cresce l'attesa per l'esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte di stasera contro il Modena. Per la sfida delle 21.15 valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia ci sarà un gran colpo d'occhio al Maradona. Infatti l'impianto di Fuorigrotta è al momento quasi tutto esaurito, mancano pochissime scorte di biglietti per Distinti, tribune e Curva B. Gli ultimi biglietti sono stati rimessi in vendita nelle ultime ore, infatti in precedenza sul circuito ufficiale risultavano già sold-out.

Prezzi degli ultimi settori disponibili: Curve superiori 10, Distinti inferiori 14, Distinti superiori 25, Distinti premium 30, Tribuna Nisida 35, Tribuna Posillipo 45, Tribuna premium 50.