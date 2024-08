Ufficiale Napoli-Parma, designato il giovane Tremolada con Di Bello al Var: la sestina completa

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 1 settembre. Per Napoli-Parma del Maradona ci sarà Paride Tremolada , con Di Bello al Var.

Ecco la sestina completa.

NAPOLI – PARMA Sabato 31/08 h.20.45

TREMOLADA

BRESMES – ZINGARELLI

IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO