Napoli-Parma, le ultime di formazione Sky: un solo ballottaggio e una conferma davanti

Alle 20.45 il Napoli affronterà il Parma al Maradona per la terza giornata di Serie A. Di seguito le ultime di formazioni riportate dal sito del giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

"Pochi dubbi per Conte, che conferma il 3-4-2-1 visto nelle prime uscite. In porta ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno davanti a lui. In mezzo al campo confermati Lobotka e Anguissa, mentre l'unico ballottaggio è sulla fascia. Se Mazzocchi sembra sicuro di una maglia sulla destra, sulla corsia opposta ci sarà uno tra Olivera e Spinazzola.

L'attacco sarà quello visto contro il Bologna, con Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Raspadori. Non ci sarà quindi l'esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Romelu Lukaku".

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All. Conte