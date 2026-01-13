Napoli-Parma, ultime di formazione Sky: 4 cambi per Conte, spazio anche a Mazzocchi

Napoli e Parma si affrontano domani alle 18.30 allo stadio Maradona nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Antonio Conte - che sarà assente in panchina per squalifica dopo l’espulsione rimediata contro l’Inter - è orientato a cambiare volto alla squadra rispetto al pareggio di San Siro.

I cambi potrebbero essere quattro. Mazzocchi per Beukema, con lo spostamento di Di Lorenzo sulla linea dei difensori. Buongiorno sarà nuovamente titolare al posto di Juan Jesus. Sulla corsia sinistra di centrocampo Olivera dovrebbe prendere il posto di Spinazzola, mentre in attacco Lang è pronto a partire dal primo minuto in luogo di Elmas.

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All. Conte (squalificato, in panchina Stellini)