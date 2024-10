Napoli primo dopo un super mercato estivo: solo il Brighton ha speso di più in Europa

vedi letture

Il Napoli dopo sei giornate di Serie A è in vetta alla classifica.

Il Napoli dopo sei giornate di Serie A è in vetta alla classifica. La squadra di Antonio Conte nel posticipo della domenica ha battuto 2-0 il Monza e ha scavalcato di un punto la Juventus seconda in graduatoria. Quella partenopea si sta rivelando una squadra totalmente diversa rispetto a quella della scorsa stagione, ma anche rispetto a quella che ha esordito perdendo 3-0 contro l'Hellas Verona. Merito di Antonio Conte, allenatore che ha ricostruito un gruppo che si era sfaldato dopo lo Scudetto. Ma anche di un presidente come De Laurentiis che, dopo aver smaltito male la sbornia tricolore, questa estate ha rilanciato il progetto con investimenti senza precedenti.

Il presidente del club partenopeo per cancellare il decimo posto dell'ultima stagione ha infatti deciso di investire nel calciomercato come mai in passato. Non solo Antonio Conte, l'allenatore italiano più gettonato ma anche il più costoso che c'era in circolazione. Ma anche - soprattutto - sei acquisti oltre allo svincolato Spinazzola costati circa 150 milioni di euro. Soldi rientrati solo in minima parte con le cessioni visto che Osimhen è stato ceduto al Galatasaray fuori tempo massimo. In Europa, nel bilancio tra acquisti e cessioni, solo il Brighton ha speso di più. Il Napoli dati Transfermarkt alla mano ha chiuso con un passivo di 138 milioni di euro.

Principali acquisti

Alessandro Buongiorno dal Torino per 35 milioni di euro

Scott McTominay dal Manchester United per 30.5 milioni di euro

Romelu Lukaku dal Chelsea per 30 milioni di euro

David Neres dal Benfica per 28 milioni di euro

Billy Gilmour dal Brighton per 14 milioni di euro

Rafa Marin dal Real Madrid per 12 milioni di euro

Leonardo Spinazzola svincolato

Principali cessioni

Leo Ostigard al Rennes per sette milioni di euro

Jesper Lindstrom in prestito all'Everton per due milioni di euro

Jens Cajuste in prestito all'Ipswich per 1.5 milioni di euro

Natan in prestito al Betis Siviglia per un milione di euro