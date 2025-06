Napoli protagonista anche nei videogiochi: il Maradona entra in EA Sports FC 26

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà presto protagonista nel celebre videogioco EA SPORTS FC, permettendo ai tifosi del Napoli di vivere un'esperienza di gioco ancora più immersiva, direttamente nel tempio del calcio di Fuorigrotta.

L'accordo, siglato tra il Comune di Napoli e la società statunitense produttrice del videogioco, prevede l’inserimento dell’impianto partenopeo tra quelli ufficialmente disponibili nel gioco. La proposta era arrivata agli uffici comunali il 2 dicembre 2024, ricevendo parere favorevole anche dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il valore mediatico e simbolico dell’iniziativa per la città.

EA SPORTS realizzerà riprese fotografiche dello stadio per ricostruirlo digitalmente, con diritti d’uso validi fino al 30 giugno 2029. In cambio, l’azienda verserà 30mila euro al Comune. Il contratto stabilisce chiaramente che non verranno utilizzati nome, logo o altri elementi legati all’SSC Napoli. A riportarlo è Il Mattino.