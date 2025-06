Calciomercato Napoli, i principali nomi accostati per ora ai Campioni d’Italia

Dopo una lunga stagione e un testa a testa con l’Inter, il Napoli è diventato Campione d’Italia 2024/2025, aggiudicandosi il quarto Scudetto della sua storia. Un trionfo a tratti inatteso, che ha visto protagonisti Scott McTominay e Romelu Lukaku in campo, così come Antonio Conte in panchina. Ora, come già annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, la squadra andrà numericamente e qualitativamente rinforzata. Ma quali sono i nomi finora accostati - tra suggestioni e trattative reali - al Napoli?

Tutti i nomi accostati - finora - al Napoli in termini di calciomercato

Iniziamo con il reparto difensivo. In porta Meret dovrebbe essere confermato (e il rinnovo sembra da tempo cosa fatta, anche se mancano ancora le firme) ma Conte e la dirigenza vorrebbero creare un po’ di competizione. In tal senso si parla del possibile approdo in azzurro di portieri del calibro di Mile Svilar e Vanja Milinkovic-Savic - ovvero 2 tra i migliori portieri del campionato - per dare concorrenza interna. In alternativa si parla anche dei profili di Suzuki e Kepa.

In difesa Lucumì e Beukema del Bologna sono degli obiettivi seguiti da anni dal club azzurro, che nel giro di poche ore dovrebbe raccogliere la firma di Marianucci dall’Empoli, giocatore opzionato e bloccato già da qualche mese. Persiste sulla fascia sinistra una suggestione Theo Hernandez difficilmente praticabile, così come si stanno vagliando altri profili per tutto il reparto, come Chalobah, Gutierrez e Gatti, tra gli altri.

A centrocampo molto dipenderà anche dalle possibili cessioni di Lobotka e Anguissa. De Bruyne è praticamente preso, mancano solo le visite mediche (da effettuare dopo la sosta Nazionali). Ma il club segue anche altri profili come Ferguson, Taylor e i giocatori del PSG Carlos Soler e Lee Kang-in, che sembrerebbero poter rappresentare degli affari.

Certamente l’attacco è il reparto in cui il Napoli ha più da darsi da fare. Le posizioni di Raspadori, Simeone e Ngonge sono particolarmente in bilico, mentre Okafor non sarà riscattato. Sono tantissimi i nomi sugli esterni che piacciono agli azzurri: da Ndoye a Sancho, passando per Zaccagni, un timido ritorno di fiamma per Garnacho ma anche Orsolini. Come centravanti invece si valutano Jonathan David, Bonny del Parma così come anche Lucca dell’Udinese e tantissimi altri nomi opzionati dal club azzurro in questi mesi.

La prossima stagione di Serie A e le prospettive del Napoli

L’anno prossimo la stagione del Napoli sarà sicuramente più dura in termini di impegni. Se nell’annata precedente gli azzurri avevano giocato solo Serie A e Coppa Italia, in questa saranno impegnati anche con Champions League e Supercoppa italiana. Proprio per questo, sarà necessario costruire una rosa di ottimo livello per competere su tutti i fronti.

In tal senso, i principali portali di scommesse sportive online danno già il Napoli come una delle favorite sia per il prossimo campionato che per la Supercoppa italiana. Da tenere d’occhio anche la posizione di squadre come Inter, Milan, Atalanta, Roma e Lazio, tutte con un nuovo allenatore, così come le ambizioni di una Juventus che vorrebbe tornare vincente.