Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni Sky: risolto il ballottaggio in attacco

Il Napoli si prepara ad affrontare la sfida decisiva contro la Real Sociead, ma con quale formazione? Rino Gattuso dovrebbe schierare l'undici che gli dà maggiori garanzie: per questo si va verso la conferma di Ospina tra i pali e quella di Mario Rui sulla fascia sinistra. Out invece Manolas, che sarà rimpiazzato da Maksimovic. In attacco Politano dovrebbe vincere il ballottaggio con Lozano. Di seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak